盧秀燕稱侯友宜「探子」 網友：不要亂爆侯的往事

2018-11-15 17:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天找韓國瑜、侯友宜在台中合體造勢，本來喊出「北神探、南菜販」，但盧秀燕把自己加進去並改成「探子、燕子、禿子」，原本可能想押韻加深印象，但「探子」卻遭PTT網友吐槽與「警探」差很大，反而是「特務」的意思。盧再度失言，遭網友嘲諷「不要亂爆侯友宜往事」、「秀燕阿姨真幽默呢呵呵呵」、「果然還是不講話最好吧，秀燕」。

PTT網友貼文指出，可能是盧秀燕今天找來韓國瑜、侯友宜來站台太開心了，太想把自己加進去，由於最愛押韻、數來寶，於是叫韓國瑜「禿子」、侯友宜「探子」、自己則是「燕子」。不過，「探子」卻是特務的意思，網友還引經據典指「探子指從事情報蒐集和傳遞工作的人」，並戲稱「友宜中箭？」這次耍寶耍到真的失言，也太蠢了。

貼文底下隨即引發熱烈討論，有網友說，從沒聽過警探被叫成「探子」的，直接喊「抓耙子」不就好了？說「探子」等於警察的也太硬凹了，每次造新義不累嗎？也有網友嘲笑「9.2整天哭DPP去中國化，結果自己中文爛到靠北」、「探子定義會隨喜韓兒而變？」、「能不能有點民主素養啊？」

有網友笑稱「侯友宜東廠的身分已經獲得認證」，呼籲「秀燕不要亂爆往事啦」、「大媽國文不好？還是講出心裡話？事實也不能說呀」。

有網友稱他們3人應該是「包租公、盧草包、偽導演」，為了押韻而失言，「秀燕阿姨真幽默呢呵呵呵」、「果然還是不講話最好吧，秀燕！」