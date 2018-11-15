大綠小綠頭城市場碰頭 Freddy幫陳歐珀喊凍蒜

民進黨、時代力量掃街隊伍今早在頭城事場碰頭，兩邊互喊凍蒜。（記者張議晨攝）

2018-11-15 15:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭選情激烈，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀，今早陪同鎮長候選人薛文進、縣議員林金龍等人，到頭城市場掃街，拉抬黨內「小雞」，還與時代力量立委林昶佐掃街隊伍巧遇，大綠碰小綠，兩派隊伍互喊「凍蒜」，互動熱絡。

宜蘭縣長選舉公辦政見發表會，第2場次今上午9點在頭城鎮慶元宮登場；頭城鎮為藍營票倉，陳歐珀趁政見會前夕，陪同薛文進、林金龍到頭城市場掃街，深入藍軍陣營，搶票意味濃厚。

下屆縣議員選舉，頭城鎮選區5人搶2席，屬泛綠陣營的時代力量，在頭城鎮提名林瑞文參選縣議員，因選情激烈，時力祭出「明星牌」，由立委林昶佐陪同林瑞文拉票。

巧合的是，兩陣營掃街行程都在頭城市場，雙方不約而同碰面，互喊「加油！」拉抬氣勢，林昶佐表示，時力在宜蘭市、頭城鎮、羅東鎮各提名1席縣議員，在他掃街過程中，都能感受到民眾熱情，希望有新人進入議會服務。

林昶佐妻子Doris為羅東人，是名符其實的「宜蘭女婿」，談及宜蘭選情，他表示，他跟陳歐珀在立院共事，可感受到他的認真，期待宜蘭鄉親給陳歐珀機會，讓他能為民眾服務。