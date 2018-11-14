又是國民黨！花蓮富里鄉長候選人送洋酒涉賄被收押

2018-11-14 17:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣國民黨籍富里鄉陳姓鄉長候選人及陳姓樁腳，涉嫌以餐會及洋酒向鄉內具有投票權的選民賄選買票，昨早檢調人員前往帶回詢問，經檢察官調查完畢後，認陳姓鄉長候選人及樁腳2人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押，今午經法院裁定均准予羈押禁見。

花蓮地檢署指出，檢察官林敬展接獲線報，指陳姓鄉長候選人去年10月間，在候選人登記參選前，為求順利當選，與陳姓樁腳在台東縣池上鄉中山路一間餐館內，以每桌新臺幣3000元的代價，宴請具投票權人資格的鄉內頭目共8人，陳姓候選人並於餐會現場告知與會頭目等人，將參選富里鄉長，以言語及動作尋求與會部落頭目等人支持，且將紳藍威士忌贈送給與會頭目。

檢方更接獲近日陳姓候選人已準備好現金，將透過樁腳發送到選民手上，因此昨天傳喚陳姓候選人、樁腳及與會的頭目共10名到場說明。經檢察官逐一訊問後，與會頭目均坦承接受招待及收受上開洋酒，並有4名頭目聽聞陳姓鄉長候選人要求投票支持選鄉長言語；陳姓鄉長候選人及樁腳則否認餐會及贈送洋酒與選舉相關，檢方認為有深入追查相關餐會、洋酒資金來源必要，認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢察長黃和村說，責由主任檢察官督導各分區的專責檢察官積極查辦賄選案件，迄今立案偵查的選舉案件已逾百件，且前已陸續查獲鄉長、鄉民代表、村長等候選人涉嫌賄選案件計8件，呼籲選民遇有行賄，能踴躍提出檢舉，檢察官會絕對保守秘密，並積極偵辦，一旦查獲行賄事實，並會依規定核發檢舉獎金，請撥打法務部檢舉專線：0800-024-099電話檢舉。

花蓮地檢署今天也與曾記麻糬、犯保花蓮分會、更保花蓮分會、花蓮榮觀協進會，在曾記麻糬麻吉故事館共同舉辦「麻吉一起來･反賄〝袋〞著走」反賄選宣導記者會。黃和村說，曾記麻糬董事長董椿霳提出三項創意宣導方手法：一、結合電子發票，宣傳「檢舉賄選‧人人有責」精神口號；二、「反賄選袋著走」，將宣導文辭圖章加印在購物紙袋上；三、「傳遍鄉里」於貨車車體印製反賄選標語及檢舉電話，希望加強民眾反賄印象。