造假又吃人豆腐 林佳龍律師團副團長竟被列名盧秀燕律師團

2018-11-14 17:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕連「律師團」都造假？國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部，本月9日成立105位律師組成的「律師團」，卻有多名律師議論說，並未同意加入盧秀燕的律師團，更糗的是，盧陣營所列的律師團名單中，已知有5、6名律師是林佳龍律師團成員，其中一位還是林佳龍律師團的副團長何志揚，大家不願加入盧陣營，也沒被告知卻被逕自掛名。

對此，盧秀燕競選總部回應，律師團名單由律師洪嘉鴻匯整後，交給總部，名單應該都經過各位律師親簽，如中間有什麼誤會，經查證後總部願意配合修正。

被盧陣營逕自掛名的律師何志揚是林佳龍律師團的副團長。何志揚表示，他有「不受尊重，被吃豆腐」感覺，質疑盧陣營此舉可能涉及偽造文書罪，希望盧陣營刪除他們的名字，再向他們道歉。

何志揚說，他曾接獲某位女律師來電，問他是否願意加入盧秀燕的律師團，他告知對方，自己已是林佳龍的律師團副團長，基於倫理等考量，不能再加入盧秀燕的律師團，盧陣營「很清楚知道我不加入」，不料，自己名字還是被盧秀燕陣營列入。

他說，加入林佳龍律師團主因有二，其一是林佳龍先成立並邀請他，其二是他選擇會做事的人，盧陣營的行為「不只是不尊重，可能還涉及偽造文書罪疑慮」。

盧秀燕律師團成員洪嘉鴻解釋，可能是「認知」差異，他曾發起反空污，支持盧秀燕爭取好空氣的連署，但這份連署後來變成「反奧步」律師團，有些律師反映他只連署反空污，沒連署「反奧步」，他對自己解釋不清向律師道歉，至於部分律師反映從未與盧陣營接觸，也沒有簽署反空污，卻被列名，他則表示不知道原因，有可能兩邊都加入，卻不好意思說出來。

民進黨台中市長候選人林佳龍，率先於本月4日成立「2018律師支持林佳龍市長連任顧問團」（俗稱律師團），共有上百位律師參與，盧秀燕競選總部則於本月9日，也公布105位律師掛名的律師團，卻有多名律師議論說，並未同意加入盧陣營的律師團，更扯的是，盧陣營的律師團成員，有5、6名律師是林佳龍的律師團成員，他們不願加入盧陣營卻被掛名。

林佳龍律師團團長陳志忠說，他核對雙方名單，發現8、9名律師重複，他逐一詢問，3人是兩邊都加入，但有5至6人，是拒絕加入盧陣營，卻又被盧陣營納入，另外，他問了盧陣營律師團約20名律師，約13名律師（含上述5、6人）告知，事先沒有同意或未獲盧陣營徵詢。

台中律師公會理事長張積寶說，林、盧兩陣營都曾洽商他加入律師團，但他是公會理事長，不宜加入候選人的組織而拒絕，林佳龍陣營沒有將他列入，盧秀燕陣營卻將他列為律師團成員，他懷疑盧陣營「可能有所誤會」。

另有2位身兼林佳龍律師團成員的律師，也被盧陣營列入律師團，這2位律師不願具名，理由是不想得罪他人，也不希望自己成為選舉糾紛焦點，其中一位律師說，盧陣營沒有事先徵詢他，他與盧秀燕也素無交集，他想很久，才想到數月前，曾簽署盧陣營的「反空污」，但這紙反空污的文書僅有標題，並非徵詢加入律師團的文件，他覺得「亂來」、「我被吃豆腐」，希望盧陣營拿掉他的名字，並向他「打聲招呼（意指道歉）」。

另一位律師則說，盧陣營並未事先徵詢，他想表達2項意見，其一是盧陣營不尊重他，但他不會提告，其二是希望盧陣營刪除他的名字，並向他道歉。