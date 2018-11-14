台中市中東變電所惹人嫌 市議員鄭功進促限期改善

2018-11-14 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕依台電最新的台中市區變電所電磁場量測結果，緊鄰成功國小、育英國中及旱溪夜市的中東變電所，在全台中71座變電所中，瞬間最高毫斯量（輻射量）不僅排名全市第二，不少民眾認為自己因變電所在附近而身體不適，希望台電提出具體改善方案，市議員鄭功進希望台電成朝向室內化改善。

立委黃國書與鄭功進等人，上週辦理巡迴里政座談時，台中市東門里里長莊錦聰、樂成里里長候選人曾仁傑等人，皆代表在地居民提出陳情，鄭功進也向在場的居民掛擔保，將與黃國書立委共同向台電爭取居民應有的權益。

鄭功進表示，光是東南區就有十甲、德義、中東超過三座的變電所，相關的配套措施與具體回饋方案，對在地居民而言，卻始終仍是「霧裡看花」。他雖能理解，變電所的建置，是民眾用電需求的必要之惡，但如何讓市民能獲得更高的用電安全與健康保障，更是民代必須勇於爭取的職責。

他強調，透過立委黃國書這次的居中協調，初步已獲得台電朝向室內化改善的承諾，儘管該案日前有多次會勘，卻都無疾而終，這次他一定會與地方里長聯手合作，用最大的努力，讓民眾看到具體的改善方案。

立委黃國書也當場承諾，將專案協助促成該變電所相關配套措施，不論是地下化或室內化，台電都必須提出具體作為，給民眾一個交代。

家住東門里的曾姓民眾則直言，自己當初買這邊的房子，就是看好能跟旱溪當鄰居，周邊還有國中、小學區的生活機能，想不到因為變電所的關係，不僅房價沒起色，就連自己也出現了偏頭痛的困擾；李姓民眾也說，只要天氣不好，騎車經過變電所，吱吱的火花聲，就很擔心是不是有一天會爆炸。陳姓民眾更直言，看不到變電所對地方居民的回饋方案何在，希望民代能協助爭取，幫老百姓的權益把關。