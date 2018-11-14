姚文智妻首度陪同掃街 笑回「別談30年前2人如何認識」

2018-11-14 13:57

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰倒數10天，民進黨台北市長候選人姚文智今天上午前往太平市場掃街，向來低調的妻子潘瓊琪首度現身陪同。談到掃街是否會害羞，潘笑說不會，民眾都很熱情，很謝謝他們；至於兩人怎麼認識？潘笑說，不要講30年前的事情，姚文智也在旁邊笑說，兒子都21歲了。

姚文智今天上午召開記者會後，隨後趕往太平市場掃街，除了黨籍議員候選人王世堅、顏若芳、陳怡君出席外，妻子潘瓊琪也首度現身陪同掃街，身穿粉紅色的Taiwan Taipei 潮T，姚潘兩人也在過程中一起吃麵線。

談到怎麼太太現身，姚文智說，過去覺得選舉自己打拼就好，不過這次太太主動說要幫忙掃街。潘瓊琪受訪表示，不會害羞，民眾都很熱情，很謝謝他們。談到姚受攻擊，潘說，可以讓他變得更強大，轉換成力量，最後一定會選上。

至於2人怎麼認識？潘笑說，不要講30年前的事情，姚文智也在旁邊笑說，兒子都21歲了。談到太太還會繼續幫忙掃街？姚則說，不一定一起，分進合擊。

相較台北市長柯文哲家人經常公開露面，姚文智投入台北市長選戰後，家人鮮少在公開場合露面，直到姚日前成立政治受難團體後援會，由於潘瓊琪家人是政治受難家屬，潘才首次露面，聽到姚致詞憶起家族受難往事更一度激動落淚，最後低調未受訪；姚文智10日參加電視辯論會，潘也陪同。

另外，姚文智推出「一步之姚」紀錄片，潘瓊琪在片中加油打氣，並替姚抱屈「常常媒體跟網路都對他很不友善」，對於姚面臨外界攻擊，隔日就可以重新整理情緒，她感到相當佩服。