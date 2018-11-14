花蓮縣長電視政見會 劉曉玫再問徐榛蔚「榮亮公司」

2018-11-14 11:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長選舉候選人公辦電視錄影政見發表會今登場，民進黨候選人劉曉玫在政見發表第二輪時，再次質問國民黨候選人徐榛蔚曾任榮亮公司負責人，涉入強逼理想大地賣地疑雲，卻未獲徐榛蔚正面回應；但徐似乎也有所防備，在第一輪政見發表初就提「希望有場乾淨、高格調的選戰」，意圖表明立場，提前防堵外界質疑聲浪。

劉曉玫第一位發表政見，首輪聚焦陸、海、空交通建設，並提農業政策及招商投資，強調將要豐厚花蓮民眾就業機會，提高城市競爭力；第二位徐榛蔚則提施政八大政策方針，高喊「花蓮第一」，全面擘劃花蓮活力、健康、幸福的未來。

第三位發表政見的無黨籍候選人黃師鵬，則準備萬字講稿，發表當選後將財政重新分配讓花蓮成為福利縣，並提花蓮民智未開，要邀年輕人帶動長者一起翻轉花蓮，還印製2萬張名片發送鄉親，希望能從上屆選舉的2千票變成2萬票，拿回20萬保證金。

由於劉曉玫屢次透過媒體，「三問徐榛蔚」都未受到對手回應，今在第二輪政見發表時，乾脆直接站在台上質問徐榛蔚，認為徐身為榮亮公司負責人，花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內「把公僕變家臣」，要求16名縣府公務員去幫私人公司跑腿，提領金錢等事件，必須向社會大眾說明。

劉曉玫強調，老公做完縣長換老婆做，已違反民主防弊輪替的意義，政治輪替就是為了防弊，徐榛蔚和傅崐萁對於政治的操弄，變相延長任期，應該受到全台人民和花蓮縣民的檢視。

針對花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內，廣告青年住宅花費三千多萬元等「大撒幣」行為，劉曉玫也提「新四不一沒有」政見，強調絕不浪費納稅人的錢、不占廠商便宜、不找藉口將責任往外推委，壞事不給中央扛、不臨陣磨槍，會做好基礎建設養護及沒有恐懼，重建縣府和廠商信任關係，為民建設謀福利。

徐榛蔚對於劉曉玫質問榮亮公司負責人一事，政見發表會中及會後均不予回應，但在首輪發表中一開始就表明，參選後一直秉持正面態度，不謾罵、不抹黑及不攻擊，認真提出為花蓮好的各項政見，目前遭受到的負面抹黑，相信純樸鄉親應該都看到很厭惡，「希望未來9天能有一場乾淨、高格調的選戰！」意有所指對手的質疑批評。