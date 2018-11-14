樂見棄保效應？柯文哲：天去決定就好

台北市長柯文哲前往木新市場掃街，和攤商、民眾拜票，一名攤商熱情比出4號手勢，柯文哲卻指著攤商受傷的大拇指表達關切。（記者廖振輝攝）

2018-11-14 10:55

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長選舉柯、丁選情逼近，甚至有媒體在醞釀「棄姚保柯」氛圍，對於是否樂見棄保效應發生？台北市長柯文哲上午表示，「天去決定就好」。

隨後選舉投票日接近，民進黨台北市長候選人姚文智姚文智因選情不被外界看好，使得週刊爆出「棄姚保柯」消息。柯文哲上午赴木新市場拜票時，先是反問媒體「我怎麼還沒聽到，妳從哪裡聽來的？」接著保守回應稱，台灣就是媒體有媒體各種的解讀，但對他來說，就是盡力去做。

有媒體追問，「蔡英文21日將替姚文智站台，而國民黨台北市長候選人丁守中日前稱，投柯文哲等於支持蔡英文，因此是否覺得蔡幫姚站台，等同在幫柯文哲？」柯文哲回應，第一點，他又沒有去總統官邸、又沒有在現場，也不知道那種消息，所以不要叫他一個市長去評論總統講的話，「不要害我，第二點，他也不知消息真假，也不能隨便評論。

柯文哲也強調，反正民進黨罵他比國民黨更像國民黨，國民黨說他白綠合謀，他就是算了。

另就是否樂見棄保效應發生？柯文哲僅稱，對他來說就是每天該做的事情做，剩下就天去決定就好。

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