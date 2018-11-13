中選會公布14日零時起禁止公布民調 違者最高重罰500萬

2018-11-13 15:54

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉將在本月24日投票，中選會發言人陳朝建今天受訪表示，根據公職人員選舉罷免法第53條規定，投票前10日，即自14日凌晨零時起，不得以任何方式發布候選人或選舉民調。換句話說，今天13日是各家網路媒體發布民調的最後一天。若違反上述選罷法的規定，將處以50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會指出，根據選罷法規定，這次選舉自14日凌晨零時起至24日投票時截止前，不得發布任何民調資料。選罷法第53條規定，政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告日起至投票日10日前，任何有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料的發布，需載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。

同時，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，也不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免的民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

至於競助選及宣傳活動的限制，依照選罷法規範，陳朝建強調，包含政黨及任何人含候選人在內，不得在24日投票日從事競助選活動；此外，由於公投法修正為2018年初施行，中選會已決議任何人不得在禁制區範圍內從事任何宣傳，但禁制區以外依舊可以宣傳公投活動或是其他活動。

公職候選人在投票日當天不能從事含公投宣傳在內的競助選活動，候選人以外的任何人，在投票日當天雖可以在禁制區外，從事公投宣傳或其他活動，但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。