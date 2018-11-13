民調封關前夕盡出 姚文智：牛鬼蛇神現形

對於民調封關前夕盡出，姚文智說，牛鬼蛇神現形，別有所圖，直言「不看也罷。」（記者周彥妤攝）

2018-11-13 12:13

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰進入倒數，民調封關在即，各單位調查數據搶在14日前公布。民進黨台北市長候選人姚文智今天說，2014年特地媒體在封關前公布的民調，民進黨六個縣市長候選人遭嚴重低估，與選舉結果差異甚大，因此定了民調封關日，恰好是引蛇出洞，讓牛鬼蛇神現形，「這種民調不看也罷」。

姚文智今天上午出席台灣國家聯盟相挺「1118手牽手前進市政府、接管大巨蛋」記者會表示，定了民調封關日，剛好像引蛇出洞般，引出牛鬼蛇神，最後幾天公布的民調，都是有目的，十之八九都是中國操作，當作「選舉文宣」運用，尤其今年混亂程度更宛如「黑函文宣」。

他再舉例，2014年特定媒體對於新北市、彰化縣、嘉義市、雲林縣、桃園市、新竹縣6個縣市，在封關前公布的民調，民進黨縣市長候選人遭嚴重低估，都與選舉結果呈現約25％差距，「姚文智說少估15%，是姚文智厚道與客氣」。

姚說，封關前民調「群魔亂舞」，「只要加上20%就是與選舉結果差距不大」，再提及游錫堃2014年參選新北市長，選前民調落後27%，「大家幾乎提早把他遺忘」，但最後才差2萬多票，導致新北市民承受朱立倫、侯友宜的執政無能的苦果。

姚文智會後受訪再提，搶在民調封關日前出爐的民調，別有所圖，不外乎是為了混淆視聽，企圖影響選舉結果，「這種民調不看也罷」；他說，呼籲選民堅定信心，不要受假民調迷惑，否則會正中了中國共產黨的圈套，以致民主崩盤。

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