封關公投民調 時力：過半民眾仍未決定投票意向

時代力量今召開記者會，公布最新公投投票意向，民調顯示，有過半的民眾仍未決定公投投票（時代力量黨團提供）

2018-11-13 11:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今公布10案公投民調。民調顯示，有高達51.2%民眾表態會領公投票，一定不會領票的民眾只有8%；若進一步詢問民眾公投投票意向，支持愛家3案公投的民眾有26.7%，支持平權公投2案的民眾僅有13.1%，有高達56.5%的民眾對兩周後即將舉行的公投表示不知道或沒意見。

年底選戰逼近，時代力量立委徐永明、婚姻平權大平台總召呂欣潔與東奧正名發起人沈清楷今共同召開記者會，針對縣市長、政黨認同度與公投案發布民調。

依據民調結果，有55.8%的民眾對總統蔡英文的施政不滿，滿意度僅有28.8%，相較九月的54.8%微幅上升；對行政院長賴清德不滿意度則有48.3%、滿意度36%，相較九月的不滿意度45.8%也有小幅提高。

此外，有41.5%的民眾看好國民黨將在年底全國縣市長選舉取得過半縣市，看好民進黨的民眾僅有20.5%，不知道的民眾則有37.7%。民調結果也顯示，會把票投給同一政黨的縣市長與議員選舉的民眾有34.6%，會選擇投給不同政黨、分裂投票的民眾則為48.3%，17%民眾表態不知道。

針對公投部分，表態同意「以核養綠」公投提案的民眾有7.5%，東奧正名獲得6.3%民眾支持，愛家公投有26.7%，平權公投則有13.1%，國民黨領銜的空汙、核食等案獲得10.8%的民眾支持，不過有高達56.5%的民眾仍未決定公投投票意向。

徐永明說，若仔細看民調內容，會發現領票動機最弱的族群落在18-19歲期間，顯示因公投法修法而獲得公投投票權的年輕人，並未因修法而具有高度投票意願。

呂欣潔說，支持愛家公投的民眾多落在50-59歲區間，挺同則是20-29歲，因還有一塊很大的灰色族群還沒決定投票意向，呼籲所有年輕朋友，應盡量將正確訊息傳遞給朋友，「重要的是中間還沒決定的選民」。

這次調查是由趨勢民調公司負責，調查時間為107年11月6日到8日，採用電話調查方式，訪問戶籍設於台灣20縣市且年滿18歲的民眾，以分層比例隨機抽樣進行，經費來源為時代力量。有效樣本為1119人，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3.0%，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。