侯友宜老婆的新莊土地曝光 位處精華地段

復興段254號以及253號土地對面是明年底將完工的預售屋（圖中央高樓）。（記者陳心瑜攝）

2018-11-13 00:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨立委段宜康近日指控，國民黨新北市長候選人侯友宜擔任新北市副市長期間，利用家族又昱公司購入新莊復興段253地號土地，質疑侯養地、炒地，侯友宜今天稱該地是畸零地，段宜康反批「畸零地」怎麼會有7、80坪。記者實地走訪，現地地上物為廢棄廠辦、磚造老屋及資源回收廠，廢棄廠辦門上貼著「任○鈴」的停水處分通知，對面是明年底將完工的住宅大樓；房屋交易網顯示開價一坪56萬元。

侯友宜今天早上在公辦政見發表會指出，自己都據實申報財產，去（新莊復興段土地）現場看可以知道，那是一棟繼承而來的古厝，只有少部分的畸零地在這棟房子底下，不解決問題也不行，因為土地佔到別人的畸零地，表示財產信託了、財產申報了，何錯之有？

侯友宜夫人任美鈴繼承新莊復興段254號土地，並且購入253號土地，土地位於新莊區中華路一段116巷以及中港路116巷（兩巷子相通）住宅區內，中華路一段116巷口就是新莊運動公園，距離捷運新莊站約600公尺，新莊運動公園有廣大草坪、運動中心及棒球場等多項設施，周邊為商家密集的早期發展區，位處精華地段。