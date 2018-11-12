台帛元首晤談 帛琉總統：兩國情同手足

總統蔡英文12日在總統府前主持「軍禮歡迎帛琉共和國雷蒙傑索總統伉儷」。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-12 20:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午會晤帛琉總統統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau , Jr.）伉儷，說明台帛兩國各領域的互動與交流，並期待未來能與帛琉持續加強合作，促進彼此的進步與發展。

總統致詞時表示，兩年多前，雷蒙傑索總統來到台灣時，雙方針對海洋保育、經濟合作等議題交換意見。今天很高興能與雷蒙傑索總統再一次見面交流。

總統說，這兩年多來，台灣和帛琉的互動越來越緊密。雙方在各領域持續推動合作計畫，不論是蔬果生產技術的推廣，或是醫事人員的訓練，都有相當的成果。上個月，她與我國的國際青年大使見面，其中有一團就是在今年夏天前往帛琉交流。總統也提到，台灣與帛琉間也在今年九月正式開啟農業貿易，期待未來有更多的機會，讓帛琉民眾可以吃到優質的台灣蔬果。

總統表示，台灣和帛琉都是海洋國家，在環境永續議題上有許多可以合作的地方。雷蒙傑索總統在推動觀光上，採取重質不重量的政策，不但強調環境保育，也讓每一位到訪帛琉的旅客都能了解共同守護這個島嶼家園的重要性。這樣的用心，令人非常敬佩。

總統指出，帛琉是距離台灣最近的友邦，我們也非常鼓勵國人到帛琉旅遊。近年，雷蒙傑索總統在觀光政策上的堅持，不因壓力而退讓，堅定支持台灣，讓我們都非常感動。她期待未來也能夠到帛琉訪問，深入認識這個美麗又獨特的友邦，實地了解兩國合作的情形。

最後，總統表示，台灣和帛琉還有許多共同努力的目標。在今年的「南島民族論壇圓桌會議」中，大家一致通過，論壇總部設在帛琉，論壇秘書處則設在台灣。這代表未來南島民族之間的交流連結，需要台帛兩國政府與人民一起攜手合作。透過這樣的互動，相信兩國邦誼將會更加緊密，並期待與跟帛琉持續加強合作，促進彼此的進步發展。

隨後，雷蒙傑索總統致詞時首先感謝台灣政府對於訪團的熱情款待以及歡迎。他表示，兩年前，他在蔡總統上任時第一次來訪台灣，他很高興看到這兩年來，台帛兩國的關係有非常大的進展。

雷蒙傑索總統指出，台灣與帛琉間的關係，情同手足，彼此也有非常深厚南島民族文化的共通點，這使得兩國更加緊密。此外，台灣原本是以農業、水產養殖業起家的國家，但現在已經是非常先進的工業國家，這使同樣身為島國的帛琉，非常珍惜台灣的發展經驗，也認為還有非常多能向台灣學習的地方。

雷蒙傑索總統並感謝兩國建交以來，台灣對帛琉所伸出的援手，並非常珍惜彼此在教育、醫療、人文交流、經濟發展等這些合作領域的夥伴關係。未來，他也希望持續強化兩國之間的交流。