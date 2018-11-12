被控擔任獨董坐領高薪 高思博妻子首度站上火線斥抹黑

2018-11-12 19:29

〔記者蔡文居／台南報導〕針對國民黨台南市長侯選人高思博陣營日前公布一支影片，內容主張「政治留在台北」，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今日痛批，這是權貴家族壟斷政治的台北觀點，高家長久包辦政商利益，竟然還踐踏台南人的參政權，並質疑高思博的妻子周韻采被馬政府酬庸擔任中華電信獨董，坐領高薪。

蔡麗青今天以高思博的妻子周韻采為例，指過去曾擔任馬英九的台北市府研考會主委，馬政府期間，又接受酬庸擔任中華電信獨立董事，根據媒體報導中華電信董事擔任3年領酬上千萬。

蔡麗青表示，高思博的父親高育仁掌控大台南天然氣公司，妻子周韻采坐領中華電信獨董高薪，「台南人不要管政治」的結果，就是讓高思博權貴家族，繼續壟斷政商利益。蔡麗青強調，高思博家族形成的政商帝國，就是以政治特權庇護家族利益。

周韻采今天下午則召開記者會質疑根本是抹黑，她強調這是她第一次出來召開記者會，也希望是最後一次，因為她不希望因選舉而抹黑對方家人。她並拿出2013至2016年3年期間的報稅資料，有關中華電信獨董的所得總數236萬8000餘元，平均下來每月約6萬7000元，而非上千萬元。有關媒體的報導中華電信也已澄清了。

周韻采說，如果他們的家庭有不法的事情，請黃偉哲當面出來說，不要搞切割，就像大創案搞切割一樣，都跟他沒有關係。他們競選團隊也從未提及黃偉哲的家人，這到底誰才是真正抺黑的黑手。