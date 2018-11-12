北市府大群館案遭糾正 蘇貞昌：侯友宜玩法

民進黨新北市長候選人蘇貞昌於辯論會後受訪。（記者陳心瑜攝）

2018-11-12 12:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第3屆市長選舉公辦政見發表會今天早上舉行，對於台北市政府今遭監察院提案糾正北市府前後認定不一，且未確依內政部函釋規定辦理建照核發，民進黨新北市長候選人蘇貞昌於辯論會後受訪指出，大群館的問題已經很清楚，定調是違法出租、高額出租。對於稅法保障弱勢者的善意去玩法，更反問，那全新北市民1年100多億元的房屋稅，若民眾都做99塊門牌，「那新北市沒得收房屋稅，怎麼做建設？」

蘇貞昌說，大群館的問題已經很清楚定調是違法出租、高額出租，讓大學生住在那麼1.25坪的房子裡面實在是很不好，侯友宜收高額租金、不繳房屋稅，對於稅法保障弱勢者，不繳房屋稅，對於稅法保障弱勢者的善意去玩法，更反問，這樣的人當市長，那整個新北1年100多億元的房屋稅，民眾都要用99塊的門牌不用繳稅了，不但民政局會忙死，新北市政府的房屋稅沒得收。

台北市政府今年7月認定文化大學大群館做學生宿舍違反土地使用分區，因此要求停止使用，監察院今天上午發新聞稿指出北市府前後認定不一，且未確依內政部函釋規定辦理建照核發，提案糾正。

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