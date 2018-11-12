網民揶揄挺韓民眾演很大 陳其邁：「有演員自然有導演」

網民揶揄挺韓國瑜民眾演很大，陳其邁表示：「有演員自然有導演」。（記者葛祐豪攝）

2018-11-12 12:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情緊繃，網友發現有不少挺國民黨韓國瑜的民眾，在不同場合有不同身分，對此，民進黨陳其邁今天受訪時說，不要把政治嚴肅公共議題，變成是表演的演戲過程，而且「有演員自然有導演」。

直播網紅「髮蠟哥」遭質疑一人分飾多角，日前是在雲林向韓國瑜下跪陳情的高麗菜農，在高雄受訪時，又自稱是老車自救會會員。

此外，PTＴ也出現一則「韓國瑜韓導演員訓練班果農成員新增一名！」，指8日在韓國瑜造勢場合，控訴鳳梨農民生存痛苦的一名自稱果農的朋友，真實身分是國民黨籍的里長，還住在市區的苓雅區。

對此，陳其邁表示，選舉的真沒必要這樣，不曉得動機是如何？但都出現在比較固定場合，在特定候選人的造勢場合，「演很大，不要把政治嚴肅公共議題，變成是一個表演演戲過程。」

陳其邁說，這似乎是選舉操作，「有演員自然有導演」，是誰在主導這些事情？在特定造勢晚會的這些演員，這些人演很大，讓人傻眼，不曉得選舉怎麼會這樣，其實肉搜一下就知道是誰。

陳其邁表示，演起來百無禁忌，演農民像農民，演得真的很像，鍵盤真的很厲害，我看了都傻眼。