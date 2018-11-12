「東區大公園」解決大巨蛋問題 網讚姚文智團隊稱職

東區大公園連接國父紀念館和大巨蛋。（圖擷自YouTube）

2018-11-12 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智日前提出「東區大公園」構想，先與遠雄解約，再由政府接管，把大巨蛋、國父紀念館用平台空橋方式連接，解決東區發展停滯的瓶頸。許多網友看完影片表示認同構想，媒體人曾柏文也認為，雖然姚在選戰有犯錯，但姚的政策論述總是能激發很多討論和想像。

姚文智在影片提出，在阻隔大巨蛋和國父紀念館的忠孝東路上方，用蝶翼的人工平台連接，就能串連大巨蛋、國父紀念館、台北機廠，屆時將由公園包覆住大巨蛋，大小將是大安森林公園的3倍大。

姚認為，大巨蛋的解決方案，台北市長柯文哲一拖再拖、看不到解決方法，目前只有他提出解決方案。他認為，應以解約來解決大巨蛋官商勾結的合約問題，組成律師團爭取公義社會和市民最大利益；並透過都市改造、環境整體思考，把巨蛋變成「公園中的巨蛋」，創造一個綠地公園。

針對姚文智的構想，媒體人曾柏文表示認同，姚從明治橋、水岸Skyline ，到「東區大公園」的構想，激發很多討論與想像。他表示，雖然姚在選戰中犯過很多錯，讓他曾預言「得票率可能跌到10%上下」，但以他對選舉「作為城市願景對話熱點」的期待，姚的團隊表現很稱職。

其他網友看完影片也認同，有人稱影片讓人驚艷，但可惜還沒被好好討論，選舉就快結束了，也有人讚姚的團隊肯定比柯團隊有料。

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