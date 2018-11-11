北市政見發表會》端出「東區大公園」 姚文智：能解決大巨蛋問題

姚文智也提出自己的政見「東區大公園」與「淡水河岸SKYLINE」，表示自己能解決大巨蛋與其他市政問題。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-11 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉公辦政見發表會今（11）日下午登場，民進黨籍候選人姚文智在第二輪發言中表示，對台北市長柯文哲不說明政治獻金以及財產項目不透明感到遺憾。同時姚文智也提出自己的政見「東區大公園」與「淡水河岸SKYLINE」，表示自己能解決大巨蛋與其他市政問題。

姚文智表示，如果擔任市長，將會立即解決大巨蛋問題，處理大巨蛋應該要有「區域化思考」與「區域觀點」，要從整個東區的改造計畫來看大巨蛋。姚文智承諾，上任後會直接解約大巨蛋，並由政府接管，提出「東區大公園計畫」，從台北機場、松菸文創、大巨蛋、光復國小、市議會一直到市政府前面廣場，面積是大安森林公園的3倍大，由忠孝東路貫穿。

姚文智說，他將要架構人工基盤，他稱之為「台北之翼」，台北之翼穿過忠孝東路，可以變成跨越忠孝東路的無障礙散步空間，大巨蛋也會有地下、地面與地上3層疏散，再將國父紀念館停車場地下化，原有空間打造成全新公園，另外光復國小周邊可以都更，都更的樹木可以保留。這麼一來，東區也會出現新的消費人口，解決經濟蕭條，「所有問題都會解決」、「我這張圖是哈佛的設計師畫的」。

姚文智也提到淡水河岸改造，但是淡水河雖然不臭但也沒什麼看頭，這個問題姚文智也提出解決方案，稱為「淡水河岸SKYLINE」，由政府進行水岸第一排的公辦都更，將9米以下容積獎勵給在地住戶，9米以上則跨越環河北路，變成新的商店街，將變成新的無障礙空間，從水面上看過來就是美好風光，將吸引大企業進駐，「我們可以在水岸邊啜飲一杯咖啡」。