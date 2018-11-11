宜縣長三強對決？林信華點名林姿妙拿出勇氣與陳歐珀辯論

2018-11-11 16:54

［記者江志雄／宜蘭報導］無黨籍宜蘭縣長候選人林信華，今天點名國民黨競選對手林姿妙拿出勇氣，接受民進黨縣長候選人陳歐珀辯論邀請，告訴大家如何「拚出宜蘭好生活」；林姿妙競選總部回應，負面選舉未停止前，不參加任何形式的辯論會。

民進黨秘書長洪耀福本月7日評論宜蘭縣長選情時認為，林姿妙民調下跌，部分支持者轉向林信華，發展成林姿妙、陳歐珀、林信華三強對決局面，林信華說，洪說出宜蘭縣目前的真實狀況。

林信華說，他在8月28日完成登記後，宜蘭縣中間選民陸續表態，在兩黨候選人都投不下去情形下，他成為很多宜蘭鄉親希望寄託，之後話鋒一轉，向對手陳歐珀、林姿妙隔空喊話，叫陣意味濃厚。

林信華說，陳歐珀標榜的「一生懸命，守護宜蘭」，他感到敬佩，但古今中外，能做到一生懸命的人寥寥無幾，陳要為宜蘭立命，這種深度修為讓人相當期待。

針對林姿妙提出的「拚出宜蘭好生活」訴求，林信華期許林姿妙要有更多勇氣，應接受陳歐珀辯論邀請，站出來向鄉親說清楚怎麼執行，他如果也受邀參加，會協助闡述理念，傳達給更多鄉親知道。

林姿妙競選總部發表聲明指出，拚出宜蘭好生活競選主軸，是她縣政規劃白皮書中「民生經濟最優先」的施政目標，會在日後的政見發表會中詳細說明，至於陳歐珀陣營所提的辯論會，在負面選舉尚未停止前，她不會參與。

陳歐珀競選總部說，候選人有義務向選民說明參選理念與政見，請林姿妙不要再逃避，如同林信華所說，拿出勇氣面對選民，才是負責任的做法。

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