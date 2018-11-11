北市政見發表會》吳蕚洋：蜂蜜檸檬可解決健保跟長照問題

無黨籍參選人吳蕚洋表示，這2天蜂蜜檸檬很夯，認為市政府應提供蜂蜜檸檬，可一倂解決健保跟長照問題。（資料圖）

2018-11-11 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公辦政見發表會下午登場，無黨籍參選人吳蕚洋表示，這2天蜂蜜檸檬很夯，認為市政府應提供蜂蜜檸檬，可一倂解決健保跟長照問題。

吳蕚洋表示，這2天蜂蜜檸檬很夯，認為市政府應提供便宜又方便的蜂蜜檸檬，讓市民常保健康，遠離所有病苦，又能學到養生，一併解決健保財務問題跟常照問題，「你相信我，這個一定是有它的效果」