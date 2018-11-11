反空污大遊行前 高市環保局具體回應四大訴求

2018-11-11 09:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕環保團體繼上週在台北舉行反空污遊行後，今天下午將在高雄市舉行第二場反空污大遊行，主要訴求包括立法減煤、國營事業改善、反對空污法抵換規定、反對曄揚石化投資案等四大訴求，高雄市環保局詳細列表對照具體回應；並表示，未來將持續推動多管齊下的污染減量，加速改善高雄的空氣品質。

在減煤問題上，高雄市採取的是比訂定自治條例更快速、直接的「許可管制」及「地方加嚴標準」方式來辦理，避開自治條例需經行政院備查或核定過程冗長的審核時間，高雄市透過空污法既有的授權直接限制生煤使用，已收立即成效。

而在地方加嚴標準方面，高雄市今年7 月1 日起全面實施的「燃燒設備空氣污染物排放標準」，已嚴格規定本市現有的2,282 座燃燒設備，都須比照燃氣的標準排放，統計至107 年9 月，實際已減少排放硫氧化物1,900 公噸、氮氧化物480 公噸。

環保局也積極督促各國營事業及前20 大工廠短中長程污染改善措施，成果已陸續呈現，今年前三季這些工廠排放較去年同期比較，共減少了5,736 公噸排放量，減量幅度達18.3%。

台電興達電廠燃煤1、2 號機由113 年提前至112 年除役、燃煤3、4 號機由原訂116 年除役提前至113 年，但環保局對於這樣的除役進度仍不滿意，將持續要求台電提前汰換。其它前20 大的民間廠商，環保局也都持續在追蹤各廠承諾的污染改善進度。

總量管制移動源抵換固定源，此設計是為了鼓勵總量管制區內的企業透過協助收購舊車的方式，加速高污染車輛汰換，減少空氣污染物；而在抵換過程中，更需以1：0.3 比例來抵換，例如老舊車輛汰換減量10公噸，只有3 公噸可抵換固定污染源使用，抵換後會直接減少7 公噸的空污排放量，達到固定污染源與移動污染源污染雙降的效果。

至於曄揚石化案，環保局早在今年8 月新修正空污法公告前，就要求瞱揚公司依新修正空污法第20 條精神，進行風險因子評估，並要求應積極與地方民眾進行廣泛溝通及討論。環保局會堅持專業立場，持續嚴格把關，目前正在審核中。

環保局表示，高雄市今年1～10 月累積細懸浮微粒（PM2.5）超標達紅色等級的日數，已從去年同期的29 天降至16 天；細懸浮微粒平均濃度由25.1 微克/立方米降至22.7 微克/立方米。各項數據顯示環保局多管齊下的空污改善策已見成效。