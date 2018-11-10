「客家妹」蔡英文與鄉親搏感情 讚鄭文燦改變桃園

總統蔡英文為桃園市長鄭文燦造勢。（記者許倬勛攝）

2018-11-10 20:02

［記者許倬勛／桃園報導］為鞏固客家票源，民進黨桃園市長候選人鄭文燦客家後援會成立大會，今天下午在平鎮區新勢公園舉行，蔡英文總統和總統府秘書長連袂相挺讚聲，陳菊高喊市政不能斷，蔡英文以「客家妹」身分向市民頭家呼籲，桃園4年來在鄭文燦打拚下，從「路過、經過」的地方變成追逐夢想、成家立業之地，鄭文燦不分政黨色彩，是市長最好選擇。

蔡英文稱讚鄭文燦照顧客家鄉親不留餘力，「做得好不好一目了然」，現在桃園是發展最快的客家第一庄，鄭文燦市長上任後，客家事務局預算從2億提高至12億元，廣辦節慶活動發揚硬頸精神，也推動客家語言的保存跟發展，從客語傳習班到客語認證，成效都是全國最好。

蔡英文說，桃園是「浪漫台三線」計畫最關鍵的起點，從客庄的環境營造再生，到社區、產業的輔導強化，都讓龍潭、大溪、平鎮等客家聚落，有更好的發展。過去4年證明，桃園客家發展得好，全台灣的客家文化就會更茁壯。

蔡英文細數4年來鄭文燦帶給桃園的改變，大讚市府基礎建設做得一絲不苟，過去4年路不平「騎車像騎馬」，如今主要幹道一條一條鋪平，完成170條路平工作；延宕近20年的機場捷運也在鄭文燦上任後啟用營運，捷運綠線、鐵路地下化陸續動工，社會住宅明年就可以開始入住，「現在，桃園從過去路過、經過的地方，變成追逐夢想、成家立業之地」。

距離選舉不到2星期，蔡英文呼籲支持者不要大意，只有選票入櫃才算數，希望客家鄉親用選票，讓桃園的進步，走得更快更順利。

鄭文燦說，桃園有85萬客家鄉親，當選後會更深化客家文化推動，包括軟硬體設施，也將在中壢地區舉辦台灣首度客家博覽會，持續發揚硬頸精神；他說，不論北漂、南漂，都漂到桃園客庄，拚經濟顧建設、發展文化，一定要做好做滿做連任，讓他把這張選票變得「物超所值」。