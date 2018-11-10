政見會未濺火花 陳其邁、韓國瑜19日釘孤枝

高雄市長選舉公辦政見發表會下午登場。（資料照）

2018-11-10 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉政見發表會今天下午登場，外界關注民進黨候選人陳其邁和國民黨候選人韓國瑜的互動，由於政見發表會沒有候選人交互詰問，2人正面對決得等到19日登場的辯論會。

這次高雄市長政見發表會雖有讓候選人申論、並接受提問，但由於提問部分是由學者發問、候選人依序回答，因此候選人間少了正面對決的機會，雖然本次辯論會少了煙硝味，但陳其邁與韓國瑜仍在申論、結論時稍有互動。

陳其邁在申論時表示，韓國瑜的風趣幽默受到許多人喜愛，助理也曾勸他不要太過嚴肅。換韓國瑜申論時他也回應，陳其邁助理雖要陳學習幽默，但他的助理卻建議韓要向陳其邁學習嚴肅，兩人基本點不一樣。

陳其邁在申論時也質疑韓國瑜，雖然幽默、吸引眾多目光，政策卻流於口號、並無可行的方式與評估，假如高雄人選了錯誤的市長，會讓高雄退回威權時代。

另外，陳其邁在結論階段時也提到，韓國瑜雖是他立法院的同事、朋友，但兩個人完全不一樣，他對民主理念的堅持是從參與學生運動開始，而韓國瑜則始終站在他的對立面。

韓國瑜則在發表結論時辯解，他有很多政見遭到曲解，像是太平島挖石油其實有2個前提，第一是行政院同意，第二是周邊國家、地區同意，但這兩個前提都沒人提出。

韓國瑜說，他已決定要選市長，因此每天都在想要怎麼解決高雄的問題，「可是有人每天都在找韓國瑜的問題。」他認為兩者差異太大。

陳其邁與韓國瑜19日將舉辦另一場辯論，屆時將採一對一問答。