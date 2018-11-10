高市電視辯論》璩美鳳、蘇盈貴批藍綠2大黨

2018-11-10 15:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會，今天下午2時在高雄市政府地下2樓大禮堂登場，候選人每人各有5分鐘政見申論，抽中第3號的無黨籍璩美鳳批評高雄經濟讓人擔憂，兩黨都脫離不了責任。最後上場的蘇盈貴，也砲轟六都首長選舉要花上億元，錢哪裡來？

今天坐著輪椅到場的璩美鳳，由人攙扶上到發言台，她會前受訪時表示，自己遭打斷2根肋骨，剛從醫院出來，批藍綠政黨任由暴力霸凌民眾。

璩美鳳說，3位候選人都非常優秀，但都被政黨利益綁架，超越老百姓，兩黨口才好，但把高雄當成戰場，老百姓成犧牲品。

她說，一個政黨執行不力，一個妖魔化，1979年國民黨主政、1998年民進黨主政，國民黨主政19年、民進黨20年了，但高雄經濟讓人擔憂，兩黨都脫離不了責任。

璩美鳳說，她傾聽老百姓聲音，從一心走到十全路，一步一腳印傾聽百姓疾苦，高雄之苦，苦在基層，但民進黨提出打高空的高雄工業4.0，國民黨則是畫大餅的高雄首富。

她強調，台灣必須享受中國經濟崛起的效應，無法迴避，引進兩岸觀光、人才資源，成為兩岸示範和平城市，國民黨罵民進黨爛，難道國民黨能變成優秀嗎？

最後上場的蘇盈貴，強調這場選舉全世界都在看。他說，台灣民主政治真的還是假的？沒跟惡勢力，包括國民黨、民進黨及其他黑道掛勾在一起？六都首長選舉都要花上億元，錢哪裡來？所有貪汙都有合法管道。

蘇盈貴說，選舉活動應該昨天才正式開跑，但電視刻意意識操弄，其他人已被邊緣化。

蘇強調，柴山自然公園、中央公園的成立，都有他帶頭，南科提出申請、中油遷廠的提議，也都是他提出。