北市電視辯論》器捐疑雲 姚文智強調台灣主體意識轟柯兩岸一家親

2018-11-10 14:31

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，無黨籍候選人李錫錕在交叉詰問的環節中，李錫錕提問瞄準台北市長柯文哲器官捐贈疑慮，柯文哲說，到底大家打的是柯文哲還是台大醫院，犯了根本上的戰略錯誤。姚文智則強調台灣主體意識，砲轟柯文哲曾說兩岸一家親。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問由李錫錕率先提問，李錫錕表示，兩個問題，一個問題請問柯文哲，兩人都是候選人也都是台大教授，最近台大學弟妹問他，柯文哲博士論文2006年有一段，無心跳器官捐贈問題他們不太了解。

柯文哲指出，關於葉克膜是專業題目，這題目做詳細解釋相當困難，這段時間打器官捐贈、葉克膜犯了戰略上錯誤，當年他是當台大外科加護病房主任，醫療過程不是單一醫生可以決定，器官移植他只負責加護病房那段，不管打器官捐贈或葉克膜，「你到底是打柯文哲還是台大醫院？」葛特曼事件府院黨都跳出來說不要再打，特別是賴清德他自己就是醫生，大家很清楚，一個醫療體系的運作，這是台灣政治很大的問題，莫名其妙的事情可以抹黑抹黃抹紅，考驗的是台灣人民智慧，打的到底是柯文哲還是大台大醫院？

姚文智表示，葉克膜問題的確是專業問題，但是柯文哲去中國18次，18次見了什麼人？做了什麼事情？到底知不知道那邊發生什麼事情，才是大家關切的，柯文哲說有人犯了戰略問題，事實上沒有，大家是對你、對中國態度感到懷疑，為什麼輕易接受兩岸一家親？很多年輕朋友不知道，兩岸一家親是2013年習近平對台通關密語，後面的接的話是共圓中國夢，九二共識進階版。

姚文智說，台灣必須在各場合為台灣發生堅持台灣主體意識，柯文哲作為首都市長卻輕易接受中國對台的通關密語，進而影響到柯所有政策。