美國務卿再度發言挺台 中方跳腳嗆：分裂將不惜開戰

美國和中國第二輪外交與安全對話9日在華府召開，雙方就台灣、南海和人權議題上針鋒相對。圖為中共中央政治局委員楊潔篪（左）和美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo，右）。（美聯社）

2018-11-10 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國第二輪外交與安全對話9日在華府召開，雙方就台灣、南海和人權議題上針鋒相對。中國國防部長魏鳳和說，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國南北戰爭一樣，不惜一切代價維護主權。美國國務卿龐皮歐則說，美國與台灣緊密連結，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，也持續關切中國壓迫台灣國際空間的作為。

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis）9日在華府擔任東道主，與中共中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和，舉行第二輪美中「外交安全對話」（D&SD），為兩國即將在本月底阿根廷G20峰會上的「川習會」做準備。

龐皮歐在會上主動提到台灣問題，龐皮歐當著楊潔篪和魏鳳和的面說，美國與「民主的台灣」關係緊密，他強調，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，但美國也關注到中國加大力度壓迫他國，限制台灣的國際空間。

楊潔篪回應，稱中國堅定不移地維護自己的主權和領土完整，「一中原則」是中美關係的政治基礎，台獨勢力及其分裂活動是對台海和平穩定的最大威脅，美國應該要就此認清，中國敦促美國恪守「一中原則」和中美三個聯合公報，謹慎處理與台灣有關的問題。

魏鳳和隨即跟著幫腔，指台灣是中國不可分割的一部分，實現統一是共產黨和國家的使命。他還以美國的「效忠宣示」（Pledge of Allegiance）誓詞為例，「上帝庇佑下的國家不可分割」，所以台灣也一樣，它是中國不可分割的一部分，如果中國的領土完整受到威脅，台灣從中國分裂出去，將像當年美國南北戰爭一樣，不惜任何代價，維護中國主權。