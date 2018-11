澳洲學者：台灣應跳脫一中 討論「台灣意識」

長期關注台灣發展的澳洲著名學者家博9日在台北發表演說,呼籲台灣人民重新思索國家定位及未來走向。(中央社)

2018-11-09 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕持續關注台灣發展的澳洲學者家博(Bruce Jacobs)9日於台北演講,呼籲台灣應審慎思考國家的未來及定位,重新檢視外交關係。他也鼓勵台灣人民跳脫「一個中國」的框架,討論台灣意識的相關議題。

根據《中央社》報導,現任澳洲蒙納許大學(Monash University)榮譽退休教授的家博,9日於澳洲駐台代表處主辦的演講會中表示,盼台灣以全新視角思考國家的未來發展,因為這不僅攸關台灣人民,對全球與中、台交涉的民主國家同樣重要。

家博提及,台灣的國慶日、國歌和國旗都還留有國民黨政權的餘緒,鼓勵台灣人討論這些國家標誌有沒有改變的必要;至於中國可能對改變會會產生的反應,家博表示他的用意是鼓勵大家討論,但他也強調台灣不用因中國威脅而退縮,他認為中共武力犯台可能導致政權垮台,且據根據美國專家易思安(Ian Easton)評估,中共侵台的成功機率並不大。

另外,家博表示,台灣應積極和其他民主國家建立正常化的邦交關係,他引用蒙狄維歐國家權利義務公約(MontevideoConvention on the Rights and Duties of States),稱台灣符合這個公約對國家定義的所有條件,且公約的第3條有寫到,一國的政治存在與其他國家承認與否沒有關聯,所以台灣是不是一個國家,並不用其他國家認可。