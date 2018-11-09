他談韓國瑜 點出「地表最強派系」今年選舉包山包海

2018-11-09 10:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前溪州鄉公所秘書江昺崙，目前在台大台文所修博士學位，以學術的角度解構「韓流現象」，他直指，韓國瑜就是不折不扣的派系（雲林張派）中人，韓國瑜被喻「地表最強菜販」，其實他源自「地表最強派系-雲林張家」，今年五合一選舉，張派「包山包海」，張麗善選雲林縣長、李明哲選雲林縣議員、韓國瑜選高雄市長，雲林的鄕鎮長、村里長選舉，派系中人精銳盡出，堪稱是「國民黨中央弱化」後第一次「大操兵」，文中指，派系躍升為影響台灣基層的中流砥柱，韓國瑜原本應該是被改革對象，如今因為網路包裝一躍成為「改革者」，對台灣政治是莫大的諷刺。

江昺崙這篇名為「高雄選戰正熾，韓國瑜為何至雲彰站台？ 」的小論文共有6000多字，昨天投稿於網路「思想坦克」平台，馬上就有3000多人推播分享。

江昺崙從「韓國瑜家族何能賤租台糖土地」、「雲林張氏家族與彰化謝氏家族合作」、「韓國瑜與雲林張榮味的關係」深入剖析「地表最強菜販」，實為「台灣農業黑金的綜合體」，其所代表的「農金模式經營的派系」正是台灣農業弊端之所在，也是政府急欲改革的對象。

他說，外省的韓國瑜，娶雲林政治家族李佳芬為妻，其丈人是前縣議員李日貴，妻舅是雲林縣議員李明哲，早年李家在國民黨內原本是支持跟張榮味打對台的蘇文雄，但蘇文雄上任隔年罹病去世，李家就漸跟張家靠攏，後來韓國瑜才有機會藉張榮味的力量出任北農總經理。

江昺崙指出，張家勢力當年進入北農，等於掌控全台農民的生計命脈，張榮味是合作金庫的董事（合庫即農會信合社組織成立的金融機構）、張榮味的妹婿張永成（張麗善之夫）現任北農常董、合庫董事、中華民國農會總幹事，張榮味胞弟張啟盟現為台灣農業合作聯合社理事主席、台灣農業合作社聯合社理事主席（台灣四大共同運銷社團之一）、林啟滄（前張榮味縣長機要）現任中華民國全國漁會總幹事、陳益宗為台灣青果運銷合作社理事主席、前北農董事長。

他說，張榮味派韓國瑜到台北接掌北農，等於是讓張派掌握了從產地（台灣最大的蔬果產地雲林縣）農會、產地拍賣市場、共同運銷（農聯等社團）、消費地市場（北農）到農業金融的各個重大關鍵位置，幾乎是一條龍掌控了台灣農業的產業鍊。

但2016年，民進黨完全執政之後，加上台北市政府由無黨籍柯文哲執政，出現了鬆動體制的可能性，於是才會出現從2016年到2018年的北農政治鬥爭。而吳音寧跟韓國瑜的總座位置就牽動到台灣農業利益體系，也是中央與地方派系的決戰戰場，北農於是成為了媒體各種吹捧或抹黑的風暴核心。

他直指，將韓國瑜及張家當成農產業的救星，就像是找吸血鬼來開捐血車，找面具傑森當急診室醫生一樣。他們只是將農業當成恩庇侍從式的、家族式的企業在經營，如同韓國瑜在北農任內任意晉用大量「自己人」、任意發放工作獎金、有不滿意的員工就用調夜班等方式逼走一樣。讓台灣農業距離「公共化」、「制度化」及「透明化」的改革腳步越來越遠。