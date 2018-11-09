韓粉嗆「殲滅這個黨！」基進黨主席喊：1118戰韓總集結

2018-11-09 07:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨近期接連破解國民黨高雄市長候選人韓國瑜的政見，引發韓粉極度不滿，嗆聲要讓基進黨5位高雄市議員候選人「1張票都沒有」！且要徹底殲滅這個黨﹗基進黨主席陳奕齊強調將力戰韓粉、力抗中國韓流總集結，呼籲高雄年輕世代11月18日、一起到三鳳宮守護高雄。

基進黨 5位高市議員候選人陳柏惟、洪正、陳信諭、李欣翰、李雨蓁，近期頻頻針對韓國瑜主要政見進行分析，陸續點破其政見盲點，結果幾乎都是不可能；相關影片、論述曝光後，隨即與其他表態不贊同韓國瑜的知名人物一樣，遭遇大批韓粉留言圍攻。

基進黨主席陳奕齊po出一張韓粉變造的基進黨高雄黨部文宣，對方直言基進黨已遭韓流鎖定，並要求挺韓國瑜者不用記得基進黨候選人長相，只要記得5人選區跟姓名，讓他們「一張票都沒有」！並徹底殲滅這個黨！

陳奕齊將韓粉罷凌視為成就，形容基進韓戰、已成為韓粉獵殺目標，呼籲要讓韓粉傷心，就讓基進黨高市議員候選人全部當選，同時歡迎鄉親11月18日出來戰韓。

陳奕齊認為高雄這場選戰絕不能輸，為了捍衛台灣，不能讓政客替下一代簽下「九二共識」賣身契；為了守護民主，不能容忍經不起檢驗的政策及幹話充斥整個社會。

基進選前的最後一場造勢，也是唯一的一場集結，11月18日傍晚5點30分進場、6點30分開戰：當民進黨習於溫吞，就必須有另一群人義無反顧站上力抗中國的第一線！這是台灣青年無可迴避的宿命。