韓國瑜要銷美濃「白玉苦瓜」 許立明傻眼：是瞎密啦？

2018-11-09 07:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚指出，若當選市長，一定協助美濃行銷最棒的茄子、敏豆、「白玉苦瓜」跟各種農產；高雄市代理市長許立明在臉書提問「白玉苦瓜是瞎密啦」﹖並提醒韓國瑜「哩演麻演像一點」﹗

許立明強調，做夢可以，但我們要的是不要做白夢，白玉蘿蔔是在地農民十幾年的打拚，感慨對高雄還不熟的韓導當然不會懂。

許立明幫忙更正是白玉蘿蔔、不是白玉苦瓜的留言，也立刻引起網友論戰，包括疑似近期非常知名的韓粉。

有網友直言，比起無能、無知更可怕！有網友笑說剛聽見時、以為美濃又有新品種？還有熱心網友幫忙搜尋百度，發現白玉苦瓜屬於花蓮品種；有網友則感慨空殼呆瓜開的空頭支票，高雄小民還真不敢恭維...。

挺韓網友則批評，你確定苦瓜很重要？有人酸五千坑洞補好了嗎？部分網友則留言「你哪位」﹖還有網友力挺許立明，強調不怕「寒蟬效應」。

高市農業局說明，美濃所栽種蘿蔔相傳是自日本引進品種，本地農民稱為「小蘿蔔」，這是美濃地區在秋冬季節盛產、有別於其他品種的蘿蔔，全台灣至今只有在美濃地區種植，此種瘦小型蘿蔔由於口感獨特，深愛本地農家喜愛，當地人稱為「白玉蘿蔔」，盛產期總吸引大批民眾參與拔蘿蔔，近幾年在高雄市政府協助推廣下，已成為美濃在地特產之一。