學運戰友挺其邁 羅文嘉酸韓：無知卻被當潮流膜拜

民進黨高雄市長候選人陳其邁（右二）6日舉行 「責任篇」獨白影片發表會，以往野百合學運的老戰友羅文嘉（左一）、周奕成（右一）及翁章梁（左二）均到場支持鼓勵。（資料照）

2018-11-08 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受外界關注，民進黨高雄市長候選人陳其邁6日找來野百合學運戰友召開「責任篇」獨白影片發表會。淡出政壇多年的前立委羅文嘉當天曾出席力挺，昨（7日）也在臉書表示，國民黨候選人韓國瑜日前提出要禁止所有「意識形態」的抗議、遊行，「我可以接受保守作為一種立場和價值，但我無法容忍反動於無知，被當成潮流膜拜」。

「何苦再來淌這混水呢？」羅文嘉表示，有朋友這樣問他，但對他而言，這件事不困難，也沒那麼嚴重，他認識陳其邁已20幾年，陳決定棄醫從政，初次參加立委選舉時，他下高雄陪陳其邁掃街拜票。

羅文嘉認為，這次應該是陳其邁人生最關鍵的一次選舉，「如果陳其邁條件不夠、準備不足，無法勝任這個職務，也許就算了。或是他的對手比他優秀、適合、夠格，那也可以摸摸鼻子裝啞吧。」

「但問題是當我看到韓國瑜誇誇而談，要禁止所有政治性與意識形態的集會遊行時，我就昏了，我不認為有那個稍具民主意識的人會接受這種論調。」羅文嘉直言，他可以接受「保守」作為一種立場和價值，但他真的無法容忍反動與無知，卻被當作一種潮流來膜拜。