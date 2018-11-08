侯友宜終於肯辯論 段宜康：選情黃金交叉被逼急了

2018-11-08 13:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天終於向新北市選委會申請辯論，民進黨立委段宜康表示，根據調查，侯友宜早已被民進黨新北市長候選人蘇貞昌黃金交叉，且差距慢慢拉開、綠營穩定的贏，侯陣營因為被逼急了，才突然答應辯論。

民進黨立委段宜康、民進黨台北市議員簡舒培、民進黨新北市議員候選人戴瑋姍今天Hit Fm《蔻蔻早餐》節目，談到新北市選情。

戴瑋姍分析，自從中央政府確定不蓋深澳電廠以後，侯友宜陣營頓時失去「政治提款機」，冷靜了2、3周，就是因為侯辦根本沒有政見與議題，相比蘇貞昌陣營已經一路不斷拋出建設與政見，打造「會做事」且年輕的團隊形象，侯辦選舉步調幾乎停擺，現在才突然願意辯論，希望挽回支持率。

段宜康表示，日前因為普悠瑪事件，藍營支持率稍稍回升，儘管綠營一直認為普悠瑪是馬政府時代造成的，但身為執政黨還是得承擔，現在民眾對普悠瑪的情緒消退，就發現侯友宜仍不肯辯論，至今還在跳針談深澳，「難道以後當市長、進議會也要講深澳嗎？」

戴瑋姍質疑，儘管侯友宜同意辯論，但提出的四大議題，卻跟公共政策完全沒有關係。第一題還是要問蘇貞昌對深澳電廠的態度，第二題要談市府是否核發生煤許可，第三則是要講自己持續被追打的徐自強議題，第四題則是要求蘇貞昌針對財產申報爭議道歉。