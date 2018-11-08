再批小野「政治亂倫」 丁守中陣營發千字文三問小野

國民黨台北市長候選人丁守中。（資料照，記者簡惠茹攝）

2018-11-08 10:09

［記者簡惠茹／台北報導］丁守中陣營千字文三問小野，痛批柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲，根本就是政治亂倫；丁陣營也直指小野是一個新黨國體制的文化打手，民進黨在選舉的時候，負責文化電影、電視圈子操盤的重量級人物，文化為政治服務的代表性人物。

丁守中陣營今早發出聲明指出，對於連續四天，先逼停劉寶傑節目、再宣布陳其邁辭立委、再由小野先生以「文化人」身分捨近求遠,力挺陳其邁，丁守中陣營除了為韓國瑜遭遇如此瘋狂的攻擊感到憤怒，更為這種赤裸裸的政治操作感到不齒、噁心透頂，「棄姚保柯」、「白綠合作」，似乎合理，什麼人身攻擊？丁守中陣營只是不齒。

丁守中陣營表示，柯文哲挺小野、小野挺陳其邁、陳其邁挺姚文智、姚文智痛駡柯文哲，請問小野先生，這是一個什麼樣的關係？根本是「政治亂倫」，小野當民進黨的文化門神，逢綠必挺，因為其邁倒、陳菊倒，蔡英文倒、民進黨倒、小野也會倒，這才是文化政治，小野其實是挺自己。

丁守中陣營表示，小野先生不只把持金馬獎、文化部電影輔導金，小野和「紙風車」幾乎把民進黨執政的文化肥肉全吃光了，總統府的大型活動、台中花博也全包了，小野真的退隱了嗎？紙風車該收斂了，以為沒有人知道你如何連文化總會鬥爭都全場涉入，為了幫蔡英文趕走劉兆玄，小野和紙風車真是太努力了，如此囂張的文化人，真沒見過。

丁守中陣營三問小野，丁陣營表示，第一，有為黨政高層干預東森電視劉寶傑節目發表任何譴責嗎？第二，請問對你苦心栽培的「中影」被民進黨羞辱、攻擊時，你不但沒有一絲溫暖，反而忘恩負義，落井下石，請問「新浪潮」時代的導演，還有誰這樣？柯文哲市長說你挺其邁兄是「人情世故」，為什麼這種「人情世故」面對中影都不見？

丁陣營指出，第三，小野否認自己是民進黨「文化門神」？太謙虛了。小野、紙風車、李永豐幾乎「三位一體」主宰台灣「本土文化」定義，但其實，小野除了成功「假公濟私」培養自己兒子成為「文二代」，繼承這個文霸系統，請問還造就了誰？