糗！韓國瑜粉絲圍剿林昶佐 烏龍算式反遭打臉...

時代力量立委林昶佐6日在臉書上，公布國民黨高雄市長候選人韓國瑜擔任立委任內的質詢發言率，3屆立委期間，在經濟委員會整會期只有質詢1次。（資料照）

2018-11-08 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐6日在臉書上，公布國民黨高雄市長候選人韓國瑜擔任立委任內的質詢發言率，3屆立委期間，在經濟委員會整會期只有質詢1次，卻遭到韓國瑜粉絲不滿圍剿，批評林昶佐發言率只有2%到3%，不惶多讓，但反被林昶佐抓包，打臉韓粉的算法根本是錯的。

林昶佐的資料顯示，韓國瑜在1993至2002年擔任立法委員，近10年間的質詢發言率極低，甚至有4個會期掛蛋、完全沒有質詢。其中1999年12月23日到2000年11月9日，長達近1年沒在所屬委員會質詢發言。林昶佐批評，韓國瑜完全是「能混就混」的極致，是國民黨黨國舊政治的典型人物，韓宣稱最會為人民拚經濟，但在立法院經濟委員會時，整個會期只出席質詢發言1次。

韓國瑜粉絲不滿遭到攻擊，開始在林昶佐的臉書留言反擊，「根據立法院網站資料，林委員在105年兩會期質詢46次，106年兩會期剩39次，107年第一會期15次，本會期9月1日至今2次。逐年遞減。立法院統計資料無發言率，若以一會期4個月上班日96天計，林委員的質詢發言率在6個會期分別是：31%、16%、25%、16%、16%、2%（以48天計）。林委員不遑多讓欸」。眾多韓粉跟著複製貼上，或是以其他言論攻擊林昶佐。

有網友將此留言轉PO到PTT，表示韓粉應該是質詢次數除以天數，實際上質詢率應該為立委質詢次數除以質詢場次，如果依照韓粉這種算法，他微積分1個禮拜2天共4堂課，都去出席率也只有40%，怎樣才能出席率100%？

林昶佐也直接留言回應韓粉，指韓粉的算法完全算錯。林昶佐說，根據公督盟網站，分母是應出席或應質詢，分子是實際出席或實際質詢，而他上個會期的出席為23/23，出席率100％，質詢率是22/22，所以質詢率100％，其中發言20次，書面2次。

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