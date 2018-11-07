姚「欣然接受大咖顧高雄」洪耀福：輔選按計畫全面開戰

2018-11-07 14:05

〔記者楊淳卉／新竹報導〕高雄市長選戰激烈，民進黨傾力搶救高雄市長候選人陳其邁，姚文智日前表示，「若選前之夜黨內大老要留在高雄顧選情，他欣然接受」。民進黨秘書長洪耀福今表示，姚文智有大肚和氣度，民進黨對台北市及各縣市輔選都按照計畫進行，沒有放棄哪個縣市。選前之夜會進行協調，包括賴清德、陳菊、游錫堃，及黨內重要人士到各地站台行程，全面開戰

民進黨今於新竹縣舉辦行動中常會，洪耀福會前與媒體茶敘。對於台北市長柯文哲競選總幹事小野日前以影片力挺陳其邁，被外界解讀是「綠白合作」，洪耀福表示，「他是『小野』，不是依附柯文哲」。

洪耀福說，小野成名比柯文哲早，在自己領域很有公信力，「小野不是柯文哲的秘書和助理、代表柯文哲支持誰」，人會有多重身分，小野也有自己個人的品牌和立場。

洪耀福表示，小野是代表台灣社會多元的力量，站出來支持陳其邁和高雄。很多人是支持高雄，不一定是支持陳其邁。小野就是代表臺灣社會方方面面各種聲音，是在挺高雄。

談及陳其邁目前選情，洪耀福表示「對高雄人的智慧很有信心，相信高雄。」至於如何因應國民黨高雄市長候選人韓國瑜「韓流」，洪耀福表示，不必壓制，假的東西自然會爆破，鼓勵韓國瑜多講，講越多越好，越囂張越好。

由於陳其邁已辭去立委職務，民進黨是否盼黨內首長候選人跟進辭立委？洪耀福表示，不會，這是個人選擇。