野百合戰友相挺 陳其邁：改革是我們的DNA

2018-11-06 16:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長選舉激烈成年底選戰焦點。已辭去立委的民進黨高雄市長候選人陳其邁今於民進黨中央黨部召開「責任篇」陳其邁獨白影片發表會，特別找來野百合學運世代戰友，包括民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，以及淡出政壇多時的前立委羅文嘉、民進黨前文宣部主任周奕成感性相挺，齊喊「相信高雄，看好未來」，期盼陳其邁順利當選。

昔日學運戰友站台，相互溫情擁抱。陳其邁並虧，野百合學運時，翁章梁一直拿著麥克風，羅文嘉是街頭小霸王，自己則是「衛生兵」，共同捍衛民主改革。他也說，當時的熱血青年如今成為中年大叔，但始終留著改革血液，3人雖個性不同，但改革是他們DNA。他作為典型的高雄小孩，身為高雄人，他非常驕傲。

陳其邁表示，作為永遠推動進步價值的改革者，希望他不僅能在高雄市長選舉獲勝，他也有信心在選舉過後，高雄的發展和蛻變，在高雄成功的故事裡，刻著所有高雄市民的名字，其中之一就是陳其邁的名字。

陳其邁並再批對手國民黨高雄市長候選人韓國瑜言語醜化高雄，對高雄也不瞭解，連高雄的路名、人口量都搞不清楚。韓國瑜在網路或文宣攻擊嚇了很大功夫，看似網路聲量大，但背後卻沒有改革理念支撐。

被問到韓國瑜擔任立委時質詢率極低，陳其邁說，他曾和韓國瑜在立法院同事6年，對韓國瑜的質詢沒什麼印象，公報上也找不太到，但民進黨在國會推動的很多改革中，遺憾韓國瑜當時都站在反民主、反改革的一方。

翁章梁表示，這次高雄市長選舉是台灣選舉非常弔詭的現象，一個長期在高雄耕耘，一輩子沒背叛理想的人，卻選得那麼辛苦。如果台灣民主走向宗教式的狂熱，不論是非，是很大退卻。希望高雄市民好好思考沈澱，看哪位候選人最瞭解高雄，做出正確選擇，相信陳其邁可以帶高雄走到最好。

羅文嘉表示，他已經8年沒有踏入民進黨中央黨部，也鮮少關心政治，很多朋友希望幫忙也都婉拒，「這次破例為了陳其邁」。這次看到陳其邁的選情，心中牽扯有些割不開，希望給老朋友鼓勵，卻發現連電話都找不到，只能留臉書訊息：「加油！其邁，會過的，好好走，有信心！」羅文嘉說，自己能做得很有限，只能用老朋友身分給陳其邁最大加油，相信他會過關，相信陳其邁會帶領高雄做更大更不一樣的改變。

周奕成表示，台灣民主面臨很大危機，國民黨不負責任推出這樣的候選人，荒謬方式對待重要的選舉，且很多訴求都是前現代的觀念，認為民主和人權觀念不重要，強調大家只要吃飽飯，卻沒提出任何經濟訴求。

他雖然沒有選票和力量，但願意為老夥伴講幾句話，也願意到高雄說服朋友，讓陳其邁能順利當選，讓台灣進步繼續下去，不要發生歷史荒謬劇，讓大家後悔莫及。

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