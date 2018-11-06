恆春鎮長選戰激烈 封路造勢惹交鋒

2018-11-06 17:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選舉五搶一激戰，目前號稱聲勢最好的現任鎮長盧玉棟及縣議員張榮志陣營，最近檯面上下動作不斷，張榮志舉辦造勢大會，找來藝人及議長周典論站台，盧玉棟則利用下班到村里舉辦說明會，另名候選人律師張怡，則不改嗆辣作風，仍到張榮志競總外舉旗抗議對手封路造勢。

挑戰盧玉棟連任之路的張榮志，除了恆春半島藝人楊哲、張秀卿到場，屏縣議會議長周典論、議員郭再添、張金文等人都到場力挺老同事，近千人擠滿造勢會場，甚至比日前盧玉棟造勢會場人潮還多，營造出強大團隊氣勢。

不過，張榮志競總申請封閉恆南路一巷造勢，也引起另名鎮長候選人張怡不滿，拿著旗子在造勢會場外抗議，她譏諷表示，議員辦桌也封街，選舉造勢也封街，甚至大鬧國際機場，動輒可以動員數百人，政治實力雄厚，但當年外地垃圾進入恆春，怎不見議員站出來的身影，只為自己、不為公益令人遺憾。

對於封路又惹爭議，張榮志支持者反唇相譏，認為張怡造勢同樣封路跳舞，如今跳出來質疑他人太可笑；張怡則反駁，影響的面積、範圍、噪音、垃圾，是對方百分之一不到，當時還有路人及車輛能通過，影響根本不能同日而語，可留給民眾公評。

現任鎮長盧玉棟這幾天則利用下班，前往各村里說明4年福利政績，也澄清對手的攻擊言論，面對主要對手張榮志的文宣攻擊，盧玉棟也強調自己經得起考驗，「歡迎現場辯論『直球對決』。」