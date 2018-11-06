黃偉哲涉崑陵山案判無罪 蘇煥智質疑

2018-11-06 13:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長候選人蘇煥智今（6）日再指控民進黨市長候選人黃偉哲涉嫌崑陵山案收賄400萬元，卻被判無罪，已經成為林益世脫罪的先例，蔡英文政府所稱的司法改革，竟是「台灣廉政堤防的大崩潰」？

蘇煥智並質疑行政院長賴清德違反行政中立，幫民進黨籍市議員候選人錄音助選，不分平常假日在街頭公開播放，而且還擔任黃偉哲競選總部主委，違失政府公信。

蘇煥智說，法院判決黃無罪的理由，一是採法定職權說，二是認為「立法委員、民代接受人民的陳情向政府關說，並非立法委員、民代的法定職權。」等於是告訴人民，雖然有收錢，但不是立委職權，所以不構成對主管事務收賄」。

林益世在地勇案涉收賄6千3百萬，最高法院將林益世案發回高院，理由所採就是「法定職權說」 ，這就是援引黃偉哲崑陵山案的先例，採取「法定職權說」，也是認為收錢向政府關說並非立委、民代的法定職權說。

蘇煥智說，如果黃偉哲無罪，阿扁及扁嫂是否也應該無罪？小英總統及新潮流系是否也應該特赦阿扁？

蘇煥智說，法院對阿扁採取實質影響力說，但卻對目前立委民代關說行為採取非法定職權說，將造成立法委員、民代收錢關說無罪，這是台灣廉政堤防的大崩潰，他將於8日再向監察院、行政院陳情請願，呼籲小英總統、賴院長，應要求檢察總長對黃偉哲崑陵山案，及林益世地勇案確定無罪部分，提起非常上訴，以防堵廉政潰堤。

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