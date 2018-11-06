新北議員提調降囤屋稅 時力選將批圖利建商

時代力量6位新北市議員候選人今天共同召開記者會，質疑藍綠議員聯手逼迫新北市府調降建商囤房稅，分明是圖利建商。（記者賴筱桐攝）

2018-11-06 12:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量6位新北市議員候選人今天共同召開記者會，質疑藍綠議員聯手逼迫新北市府調降建商囤房稅，並要求適用投資客，時力批評，「有空幫建商降稅，沒空來審查預算」，並呼籲國民黨新北市長候選人侯友宜與民進黨新北市長候選人蘇貞昌表態，是否跟廢弛職務、圖利建商的議員站在一起。

今天出席的市議員候選人包括唐聖捷、彭盛韶、曾柏瑜、張祐銓、黃智姍及陳志明。

唐聖捷說，新北市明年度1600億元預算，市議會一毛未審，10月30日會期最後一天，卻上演藍綠聯手強推「調降囤房稅」的荒謬戲碼。

彭盛韶批評，當天在場議員包括國民黨周勝考、民進黨許昭興、鍾宏仁等人，執意要把囤房稅從2.4%降到1.5%，無視「稅損將高達2.7億」的事實，圖利建商與投資客。周勝考鬼扯說桃園人口增多是因稅負重，但囤房稅是針對持有超過3戶非自住的人，徵不到一般民眾，最離譜的是國民黨議長蔣根煌，頻壓迫市府接受降稅，還說出「先過再說」、「看之後誰當市長想改再來改」不負責任的言論。

曾柏瑜表示，日前民間團體拜訪2位新北市長候選人，侯友宜和蘇貞昌皆表示「支持調整房屋稅率，引導空屋釋出」，如今議會提案讓建商和投資客繳更少的稅，分明是變相獎勵囤房。

張祐銓說，新北市民面臨的居住問題，是過去議會長期監督失能，立法草率，放任市地開發被建商綁架的惡果。時代力量主張提高囤房稅與開徵豪宅稅，讓房屋稅達到公平正義，並將增加稅收挹注房租補貼，紓解高房價困境，未來要持續滾動檢討稅率，抑制囤房，引導空屋釋出，讓年輕人住得起、買得起。