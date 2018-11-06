時力拚20席議員 黃國昌自爆選後將報告未來動向...

黃國昌表示，選後將向外界報告自己未來動向。（資料照）

2018-11-06 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選將至，國會第三大黨時代力量首度投入議員選舉，主席黃國昌設定目標為全國20席。被問到達成目標後是否代表連任成功？黃反倒自爆，選後將向外界報告自己未來動向。

黃國昌今天與自家3名新北市議員候選人張祐銓、曾柏瑜和黃智姍接受《蔻蔻早餐》專訪，黃國昌提到，此次的選舉目標為20席議員，且希望在台北、高雄等提名人數足夠的地區形成黨團。黃表示，在與民眾接觸時，許多人對時力擔任理性監督、強力問政的角色有高度期待，也對我國議會弊案連連，卻無議員發聲感到不解。

至於時力新北選區支持藍綠哪位候選人？黃國昌說，他們關注的是候選人提出的政策，以及與新北市民的對話，若在競選階段沒有就市政提出自身看法，選民理應會對當選後是否有能力擔任市長抱持質疑，黃國昌還強調，自家6位候選人沒有要沾誰的光，都是一步一腳印尋求選民認同。

被問到若真的選上20席，對黃國昌來說是否象徵著連任成功，或是有其它意義？黃國昌表示，自己會在選完後向外界報告自己的動向，他語重心長地說，在國會這段期間令他相當無力，因內部充滿腐敗的事情，官員能拖就拖，能混就混，國家沒有辦法在這樣下去。主持人此時問說，選到20席就會去選總統？黃國昌聽到後一驚，「現在是早上，怎麼會突然出此驚人之語。」