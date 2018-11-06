質疑「新住民發展基金」被刪 藍委：新住民未來怎麼辦？

前移民署長謝立功（後排右起）、立委林麗蟬、學者廖元豪及新住民代表劉茜，出席記者會質疑政府刪減新住民發展基金。（記者黃欣柏攝）

2018-11-06 10:42

〔記者黃欣柏、謝君臨／台北報導〕國民黨立委林麗蟬今天上午召開記者會指出，行政院新住民事務協調會報在2015年間決議將「外籍配偶照顧輔導基金」正名「新住民發展基金」，並固定每年撥補預算維持10億元規模，但蔡政府未經溝通，竟打算從明年起取消預算撥補，呼籲內政部應向全國53萬新住民家庭說清楚，同時政府也應將此基金法制化。

林麗蟬表示，目前「新住民發展基金」缺乏法源，且無特定收入來源，都是由國庫撥款補助，過去立法院預算中心多次指出此缺失，但政府卻未予重視，才導致目前行政機關竟可憑一紙行政命令來拒絕填補基金缺額，呼籲行政院、內政部盡快將新住民發展基金法制化，並依過去行政院決議回填預算。

出席記者會的前移民署長謝立功表示，行政院「新住民事務協調會報」是他任內建議時任行政院長毛治國成立，希望能夠照顧新住民，這並非政治立場上的歧見，政府不應隨便推翻前朝決議，尤其很多新住民二代都很傑出，也需要逐夢，非常需要這筆錢，希望政府能懸崖勒馬。

與會的政治大學副教授廖元豪強調，近來政府拋出新南向政策，因為想要招攬的是國外優秀人才，所以可能忽略了急難救助，但事實上就算是優秀人才，在台發展久了，家庭還是可能會有變故、急難，這筆基金還是有存在必要。

對於新住民發展基金爭議，上月內政部移民署曾表示，政府照顧新住民權益的想法不變，基金不會受明年度國庫未撥補影響，目前已編列3.2億元歲出額度。