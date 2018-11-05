陳其邁下戰帖 韓國瑜：賭博賭的是穩贏不輸

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者李雅雯攝）

2018-11-05 19:19

〔記者李雅雯／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天下午赴內湖區電視台錄影，對於競爭對手、民進黨高雄市長候選人陳其邁拋出捐財產戰帖，韓國瑜回應，「賭博賭的是穩贏不輸」。

陳其邁昨晚在三民區後援會成立大會上向韓國瑜下戰帖，陳其邁說，韓國瑜喊10年內將把高雄人口數從277萬人變成500萬人是「吹牛吹過頭」，請韓國瑜到三鳳宮發誓，若是做不到是不是要把將他的財產和維多利亞貴族學校全捐出來。

韓國瑜今天下午表示，賭博賭的是穩贏不輸的，「他（指陳其邁）沒有講他財產要怎麼弄，高雄市10年要經歷幾任市長」。

韓國瑜認為，市政建設是延續的，人口成長數是一個目標，為了幫高雄市未來發展找方向，一定要訂立非常棒的目標，桃園市從60、70萬人口跳到200萬人口，就是個成功典範；高雄市跳到國際化大都市的話，10年後人口匯集、投資機會增多、各地就業人口增多、漂泊在外孩子回來上班，當然有機會變到400到500萬人口，第一次接受媒體採訪時就認為，高雄人應該訂下一個偉大的目標。

至於知名音樂人陳國華認為韓國瑜政見有如「看起來是個很大的包子，但剝開後中間沒有餡」，看不出高格局戰略。韓國瑜回應，政見十大支票就是要準備做的事情，是允下的承諾，一定會用最大的力量、洪荒之力去實踐，政策白皮書一樣會公布，未來高雄市要做的事情很多，絕對不是一個人的力量可以完成，也歡迎各界學者專家共同投入，對於各方意見，會謙虛接受。

此外，台北市長柯文哲競選總幹事小野也表態支持陳其邁，韓國瑜則稱，誰挺誰完全尊重。

對於外界指控韓國瑜立委任內財產暴增、會期不去開會等，韓國瑜說，「現在抹黑我的人要排隊」。針對財產暴增指控，韓國瑜說，查這些非常無聊，財產都有政府相關部門在查，有沒有違法去查就好了，「為什麼查我銀行存摺、為什麼不查我頭髮還剩多少根」，非常無聊，選舉一到，連銀行存摺都在查，歡迎來查。對於擔任立委期間不去開會指控，韓國瑜說，「沒有關係，現在抹黑我的人要排隊」。