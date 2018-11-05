25年分文未刪 苗栗縣府明年總預算191億表決過關

苗栗縣議員陳光軒（左）與另一議員禹耀東互嗆「你不會比我更清廉！」（記者張勳騰攝）

2018-11-05 15:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會今天進行苗栗縣政府2019年總預算案三讀，議員陳光軒對縣府計畫處1999話務平台委外經費242萬元有疑慮，要求凍結，主持會議的議長陳明朝指凍結須大會同意，經表決僅民進黨5位議員同意，苗栗縣明年度總預算三讀過關，這也是苗縣府總預算連續25年分文未刪。

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒，另針對苗縣府每年都在地方教育發展基金中編列大筆預算購買運動服、帽子、手提袋贈予議員，讓教育經費淪為公關支出，大為不滿，要求刪除這筆215萬元預算。

陳光軒甚至趁議員禹耀東發言表達不同看法時，走到主席台奪下議事槌企圖阻止總預算三讀通過。而此議題，議員間也爭議不休，禹耀東發言過程，還引發與陳光軒互嗆「你不會比我更清廉！」。有多位議員也加人戰局，大家吵成一團。

陳光軒還另與議員徐欽鴻互嗆，場面火爆，所幸被其他議員及時拉開，才未引爆全武行。主席陳明朝也馬上宣布停止討論此議案，後來還動用表決，贊成刪除的僅5票「寡不敵眾」，這項預算才順利過關。

苗栗縣政府明年度總預算歲入191億7492萬4千元，歲出189億4492萬4千元。