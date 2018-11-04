力挺陳其邁 蔡英文：不能輸給說大話的人

總統蔡英文為陳其邁輔選時說，不能輸給說大話的人。（記者洪臣宏攝）

2018-11-04 21:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天南下高雄輔選時指出，現在執政遭遇網路上許多假消息、造謠、抹黑打擊，她說，這次選舉不能輸給假消息，不能輸給說大話、不實際的人，不能讓說大話，只會用假消息、抹黑政見的政黨得逞。

蔡英文在總統府秘書長陳菊、市長候選人陳其邁等人陪同下，前往大樹區東照山關帝廟參香。陳其邁在關聖帝君前起誓，承諾提出的橋頭科技園區、開發亞洲新灣區、招商引資及建構完整捷運路網等政見，一定「說得到、做得到」。

蔡英文致詞時表示，政府在2017年提出8年、8千億元特別預算案，就是要做好台灣基礎建設，為未來4、50年打好發展基礎，且要顧及區域及南北平衡，中央會和地方團隊一起做，一定要成功。

她提及，新南向政策最好的基地就在高雄，所以中央一定會投資高雄，會讓航班直飛東南亞各國，機場不夠，就投資機場，變成台灣最好的機場。

蔡英文說，要選出執政者，就要選認真做事、實實在在的人，她大力拉抬陳其邁，隨即話鋒一轉，指執政遭受許多網路假消息打擊，其他還有許多造謠、抹黑的事，因此這次選舉不能輸給假消息，不能輸給說大話、不實際的人，不能讓說大話，只會用假消息、抹黑政見的政黨得逞。

陳菊說，進入網路時代，那是虛擬世界，在看不見情況下，會有來自四面八方假消息、假新聞及抹黑，這時候更要有正確方向、堅定的心，來面對全世界共同的問題。