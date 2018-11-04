南下為陳其邁站台 蘇貞昌妙答：去看同樣光頭有何不一樣

2018-11-04 17:01

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間將南下高雄替同黨高雄市長候選人陳其邁站台，問及是否擔心國民黨高雄市長候選人韓國瑜危及版圖，蘇貞昌妙答，聽說光頭在高雄很流行，「所以我去看看同樣的光頭有什麼不一樣」；市民也清楚要選什麼樣的人，才能讓高雄更好。

蘇貞昌這次的直奔高雄，外界視為搶救選情，對此，他說，本來就曾經到高雄和陳其邁站在一起，晚上的活動是黨中央又安排，因此配合。

蘇貞昌也說，高雄這些年來有很多非常好的地方，市民也都知道要選對人，才能做事讓一個城市更好。