北市長選舉電視辯論》李錫錕：選非常領袖 丁守中：當都更市長

台北市長選舉今天舉行首場電視辯論。（記者方賓照攝）

2018-11-04 14:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉今天舉行首場電視辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕及吳蕚洋出席，唯獨台北市長柯文哲未到場。

李錫錕申論時說，有媒體問他其他候選人都縮短行程準備辯論，他說我讀政治學10年，教書40年，已經準備50年，我還需要準備嗎？他說，現在的時代很像台灣70年代，當時退出聯合國、能源危機，台灣仍成就亞洲經濟奇蹟，認為現在也是非常時期，需要非常領袖，政策需要非常立竿見影，執行能力、溝通能力一定要非常專業，如今的市長3個條件都沒有。他說，柯文哲4年一事無成，但夾著現任優勢，不好推翻，所以還是誠懇呼籲，放下藍綠，集中選票，找出優秀的領導者。

丁守中說，我們國家、安居的台北面對2個巨大危機，首先民進黨取得全面執政，但都沒有在拚經濟，都在拚政治鬥爭跟跟台獨，甚至把國家公權力變成東廠，認為就是傷害民主法治，更讓台灣扛起全球法中國的大旗，把台灣再度捲入冷戰的刀鋒裡面，只會讓族群更撕裂，國家更邊緣。

另外，丁守中說，台北應該是台灣的領頭羊，但現在柯文哲整天作秀不做事，讓我們台北競爭力大幅度下滑，讓年輕人只低薪窮忙，而他底下的局處首長都沒辦法帶領，怎麼領導台北迎向國際。丁說，自己過去在立院從事政黨外交、國會外交，棄而不捨地為了台北帶來改變，他說台北如果遇到規模6級以上的地震，至少倒4000棟建築物，所以要當「都市更新的市長」，未來也會致力於給年輕人更多補助，給老人更多照顧，也會重陽敬老金恢復，願意用立院件劍及履及的精神，加速台北市建設。