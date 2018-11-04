把「台獨」列組織章程入獄 政治受難者許曹德過世

台灣獨立運動政治犯許曹德昨天過世。（資料照）

2018-11-04 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾在1987年把「台灣應該獨立」列入組織章程而被判刑7年的台灣白色恐怖受難者、獨立運動參與者許曹德，昨天上午11時30分過世。他的同窗難友、前台北市議員江蓋世在臉書表示，「曹德兄，一路好走。」

江蓋世在臉書表示，許曹德家人說，他走得很安詳，靜靜的離去了。江也提到，30年前，許曹德、前國策顧問蔡有全、台語詩人陳明仁和他，分別關在土城同舍不同牢房，有次4個人「跳房」，擠在一間小小的牢房，促膝長談，那一幕30年前的畫面，我腦中倒帶，好清晰，就好像昨天才發生的事，「人雖離去，夢想留存。」

許曹德在1968年曾因「台灣青年團結促進會」案被依《懲治叛亂條例》2條3判刑8年入獄，1970年上訴時，又因發生黃文雄槍擊蔣經國事件，被改判10年，1972年被送至綠島，1975年，因蔣介石逝世，許曹德獲特赦出獄，隨後從事出版社事業。

1987年許曹德又因在「台灣政治受難者聯誼總會」成立大會，主張把「台灣應該獨立」列入組織章程，和蔡有全成為解嚴後第一起依叛亂罪被捕的人。出獄後許曹德恢復商人身分，1993年曾代表民進黨投入新店市長補選，最後不敵國民黨鐵票敗選。

許曹德一生把「台灣獨立」作為奮鬥目標，他堅持一生的理念，為台灣獨立奮鬥，即使2度入獄也不懊悔。