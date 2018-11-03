總統大選柯韓配？ 柯媽：別想太遠的事...

2018-11-03 21:52

〔記者楊心慧／台北報導〕「2018士林陽明山山藥季－百桌饗宴」今在台北圓山花博爭艷館舉辦，席開200桌，共有2000人共襄盛舉，台北市長柯文哲、柯媽何瑞英、柯爸柯承發昨都到現場，媒體問有人說柯2020年總統大選可和國民黨高雄市長候選人韓國瑜合作，柯媽則低調表示，不認識韓，但別想太遠的事，到時候再說，「我們要選人家就要選我們喔？也要眾人選我們才行。」

台北市長柯文哲、柯媽何瑞英、柯爸柯承發昨都到現場，由於柯另有行程先行離開，但柯媽、柯爸則留在現場吃山藥饗宴，不少市府官員、農會理事紛紛向柯媽、柯爸打招呼。

媒體想找柯媽訪問，市府人員相當緊張，幾度攔阻，就連陳景峻也來關心媒體要問什麼，不過柯媽最後還是接受訪問。

媒體問有人說柯2020年總統大選可和國民黨高雄市長候選人韓國瑜合作，柯媽則低調表示，不認識韓國瑜，也不要想太遠的事情，到時候再說，「我們要選人家就要選我們喔？也要眾人選我們才行。」

至於目前韓國瑜網路聲量似乎比柯高，柯媽則說，韓紅就紅，這樣很好啊，每個人都有不同的緣。

柯文哲表示，陽明山氣候適宜、土壤礦物質豐富、水質清澈等優勢，種出的山藥品質口感和其他地方不同，也是台北重要特色作物，可說是養生食材首選，市府也會努力推廣，讓更多人能夠品嚐陽明山山藥。

雖然陽明山饗宴昨結束，但可在12月1日、2日至建國假日花市，購買到產地直送的山藥，只要在活動攤位消費滿100元，可參加「好康夾夾樂」一次，有機會得到山藥、美味山藥饅頭、甜在心山藥麻糬等多項好禮，消費滿1000元，可免費兌換環保咖啡杯。