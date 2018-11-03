「韓流」吹不到台北？ 丁守中：台北有暖流

前總統馬英九（右二）、國民黨主席吳敦義（右一）、新北市長朱立倫（左一）等人3日出席台北市長候選人丁守中（左二）大安、文山區懇託造勢大會，幾位藍營天王同台為丁守中拉抬聲勢。（記者廖振輝攝）

2018-11-03 17:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人丁守中今天出席大安文山區造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫及國民黨副主席郝龍斌紛紛到場加持，現場湧入3000多人，讓興隆路擠得水洩不通。而每個人在為丁守中助選時也不免俗地提到高雄市長候選人所帶來的「韓流」，媒體詢問丁守中是否擔心「韓流」不吹到他，反而到柯文哲那邊去，丁守中回應說，我們這邊也有「暖流」，丁守中有很強烈的暖流。

丁守中說，大家相互努力全力衝刺，每一個人面對的選情都不一樣，台北如果民進黨直接提名柯文哲的話，也不會這樣難打，但相信自己會像中華隊一樣逆轉勝。對於韓國瑜是否可能挾勢選總統，丁守中說，先選市長再說，畢竟2020還早，而唯有大家都贏，國民黨才有機會「藍天重現」。

對於是否已吹起「韓流」，郝龍斌說，「韓流」是讓國民黨氣勢起來的很重要因素，而民進黨多行不義，也讓全國民眾感到不能忍受。對於部分韓粉希望韓國瑜跟國民黨舊勢力切割，郝龍斌說，國民黨一定要團結打贏2018，希望我們這個不要有不同的意見。他也說，韓國瑜現象不僅不會打亂國民黨布局，也讓2020更有希望；至於是否會拱韓去選總統，郝說，先讓他當選高雄市長。

朱立倫受訪時說，他在澎湖市場掃街時，很多長輩都說要投給韓國瑜，這次韓流明顯已經吹到全台。對於部分民眾希望韓國瑜可以跟國民黨舊勢力切割，他說，國民黨沒有舊、新勢力，大家這次都團結在一起，但需要更多年輕的世代、新的力量。

馬英九致詞時說，民眾應有感受到國民黨這一、兩週國民黨氣勢大為提升，從南到北，由東到西，國民黨在許多民調超過民進黨。他說，丁守中跟柯文哲的差距日益接近，認為這是一個好現象，但仍要居安思危，提前預防民進黨的奧步，千萬不能大意。

馬英九說，民進黨這兩年以來讓人民失望透頂，人民只是要安居樂業的生活，但現在連這麼卑微的希望都得不到，怎麼樣要民進黨改變政策都沒有用，唯獨只有換掉它。

馬英九話鋒一轉也說，丁守中的政見都很務實，不會像柯文哲出現「4年蓋2萬公宅」，最後只蓋2648戶，更說自己跟郝龍斌擔任台北市長16年都是棒棒強棒，現在雖然沒有好棒，接下來還是要接棒給丁守中。

吳敦義致詞時說，2014年地方選舉遇到挫折，2016年就失去治理國家的機會，所以2020要贏，那2018要先贏。他說，馬政府執政時，兩岸和平穩定發展，觀光客絡繹不絕、邦交國不會減少、免簽國大幅增加，認為國家就是要拚經濟，不要拚鬥爭。吳也說，丁守中的「守中」，就是「守護中華民國」、「守護中國國民黨」跟「守護中道」，所以選市長有這「三守」，穩定好的。

朱立倫致詞說，丁守中就是要人如其名，「守住中華民國的首都」、「堅守中道」，他過去跟郝龍斌推動雙北合作，捷運一年通一條，但現在等待很久的南環段、北環段、民生汐止線這幾年都沒有動，就是卡在丁守中沒有當市長，所以需要丁守中跟新北市長候選人侯友宜一起推動。他也說，民進黨不拚經濟，只拚政治，最近更誇張，連臉書都不能隨便罵總統蔡英文，否則就會被國安局盯上，電視節目也不能批評民進黨，否則會被禁播。