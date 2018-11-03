童趣方城市受歡迎 鄭朝方加碼場次邀親子同歡

2018-11-03 15:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方發起的親子活動童趣方城市，今天與如果兒童劇團合作，演出「小熊愛地球」兒童劇；由於受到熱烈回響，鄭朝方團隊加碼6個場次，邀請親子同歡。

鄭朝方表示，在掃街拜票時，常聽到鄉親希望加場舉辦童趣方城市；為了回應孩子的心聲，團隊決定除了原訂的4場活動，另外選定10日在關西、湖口，11日在新埔、新豐，17日竹北、18日竹東等鄉鎮加場演出6場，希望「改變政治就從改變選舉文化開始」。

鄭朝方表示，生活也是教育的一環，就像這些兒童劇團的演出，用潛移默化的藝術表演途徑，把正向的價值觀，融合在精采有趣的故事中，讓孩子從聽故事來學習，是最快樂也最容易的事！「政治一點也不複雜」，他強調，打造頭前溪河岸公園，讓頭前溪雙岸成為環境教育現場，也是未來上任後的施政方向，優化在地生活是首要任務。

鄭朝方團隊表示，今天下午在竹北市水圳森林公園演出的「小熊愛地球」兒童劇，劇情內容教導孩子懂得照顧大自然，與環境生態共存共榮，也讓孩子知道河川對大自然的重要性，富含寓教於樂性質，這一次的演出內容，是如果兒童劇團參閱了鄭朝方的水綠帶政見，精選挑出最適切的劇碼。

鄭朝方說，他沒有操著傳統政治語言，透過親子活動來闡述政見，以孩子的角度，讓小小縣民知道，新竹縣的美好生活正在發生。更要讓活動現場的歡笑聲，取代政治的喧鬧。